Dueña de minimarket se resiste a robo de su negocio y termina apuñalando a ladrón

¡La gente ya está harta de la delincuencia! Así puede evidenciarse en diferentes partes del mundo, donde víctimas de la inseguridad ciudadana deciden defenderse y tomar la justicia por sus propias manos. Ese fue el caso de un video de Facebook que ya es viral en varias redes sociales.



El pasado fin de semana dos ladrones entraron a un minmarket de Buenos Aires, Argentina , con el objetivo de llevarse todas las ganancias del día. Sin embargo, jamás esperaron que la dueña del negocio se fuera a defender con todo lo que tuviera a la mano.

Según se puede ver en las imágenes viralizadas en Facebook, uno de los ladrones amedranta a la mujer y le pide que entregue el dinero. Ella, decidida a no dejarse robar, coge el cuchillo con el que cortaba el pan y lo apuñala en repetidas ocasiones.



"Forcejeamos y disparó tres veces, pero no salió la bala", contó la víctima a TN. Mientras, su pareja, quien estaba a su lado, se abalanzó contra el otro delincuente y a golpes y empujones lo sacó a la calle.

Ambos delincuentes huyeron despavoridos del local. "No soy una asesina. Me siento mal por mí, porque me convierto en algo que no soy", dijo la mujer.