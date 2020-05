En Facebook se compartió una escena que dio la vuelta al mundo y se volvió viral, pues muestra cómo una perrita con cachorros ruega a un hombre que no lo abandone. El desgarrador momento registrado por una cámara de seguridad ha generado indignación en los usuarios de la red social.

En las imágenes se aprecia claramente que un hombre llegó a bordo de una camioneta al estacionamiento del refugio de perros callejeros Kluang Johor Stray Dogs Home (Malasia). En dicho lugar, sacó de su vehículo una caja con cachorros y una perrita visiblemente enferma.

La perrita, al darse cuenta que iba a ser abandonada con sus crías, se aferró desesperadamente al muslo del sujeto, como si estuviera rogándole que no la dejara; sin embargo, el hombre después volvió a su vehículo y se marchó. Las cámaras de seguridad captaron la escena, que no tardó en llegar a Facebook y volverse viral.

La propia asociación se encargó de compartirla en la red social, explicando que, debido a la pandemia de coronavirus, se han abandonado más mascotas que nunca y que se está viviendo una difícil situación por garantizar comida y atención médica para la población.

A pesar de todo ello, cuando los responsables del refugio recibieron a los animales, los pusieron a salvo. Los cachorros eran muy pequeños y no tenían mucho tiempo de haber nacido, mientras que la madre tenía las mamas inflamadas y parecía ser una forma de cáncer, pero tras una serie de estudios, los veterinarios indicaron que no era nada de eso, sino que tenía rastros considerables de pus y sangre en el útero.

Los doctores le dieron antibióticos y aseguraron que la operarán en cuanto puedan anestesiarla, después de que deje de amamantar a los cachorros.

Si bien en un principio se creía que el hombre que aparecía en escena era el dueño de los animales, tiempo después se conoció la verdadera versión de los hechos. Resulta que, de acuerdo a Televisa News, el sujeto llegó a comunicarse con el dueño del refugio y le explicó que había encontrado a la perrita y a sus crías, cuando iba manejando.

Al no tener dinero suficiente para cuidar a los animales y no saber qué hacer, decidió dejarlos al frente del refugio. Pidió disculpas por no avisar antes y haberse ido, pero aseguró que nunca fue con mala intención; sin embargo, lo concreto de todo esto es que la historia se volvió viral en Facebook y generó indignación en los usuarios.

