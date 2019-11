Facebook viral | Los incendios forestales en Nueva Gales del Sur, en Australia, están dejando imágenes muy tristes. Muchas personas han perdido sus hogares. En los últimos días los bomberos han trabajado muy duro para luchar contra las llamas que están afectando a la zona.

Una de las fotos que más se ha compartido en las redes sociales es la de un hombre que regresó a su hogar y encontró una nota escrita a mano por los bomberos que habían salvado su casa. La imagen, que ha sido compartida por Paul Sekfy, es bastante conmovedora.

Sekfy compartió en Facebook la historia del mensaje, que calificó como "la mejor nota en el banco de mi cocina desde la mañana después de mi boda". En la foto de la nota firmada por el Servicio de Bomberos Rural de la localidad de Urunga se lee: "Fue un placer salvar tu casa. Lamento no haber podido salvar sus cobertizos". A modo de posdata, los bomberos agregaron: "te debemos un poco de leche".

La publicación se volvió rápidamente viral en Facebook e incluso llegó al bombero que escribió la nota, que comentó la publicación y dijo estar feliz de que su casa no resultara afectada por el fuego después de que su grupo de cuatro bomberos se marcharon.

"Nos refugiamos en su casa por un momento y fue entonces cuando descubrimos la refrigeradora", escribió el bombero Kale Hardie-Porter.

Sekfy asegura no haber notado que faltaba leche hasta que leyó la nota. "No sé si me debes leche, pero te debo al menos dos cajas de cerveza", escribió en otro comentario, el dueño, agradecido por que salvaran su casa.