Encara a mujer que golpeaba a su hijita de 5 años por no vender caramelos y termina agredido

¡Indignante! Un usuario de Facebook de denunció que una descorazonada mujer explota a sus hijas en el Cercado de Lima y, no contenta con ello, las golpea brutalmente si no cumplen con vender caramelos en la vía pública.



Según la denuncia de las redes sociales, el sujeto vio cómo la mujer le dio un fuerte puñetazo a su hijita de aproximadamente cinco años, golpe que la hizo perder el equilibrio y caer al suelo.

El denunciante, identificado como Humberto Quesquén, siguió a la agresora y se percató que le gritaba a la menor por ponerse a jugar y no vender sus caramelos. Es en ese momento que decide intervenir, pero jamás esperó la violenta reacción de la mujer.

La encolerizada madre le reclamó que no se metiera, que ella 'también vende caramelos' y hasta que si 'quería se la regalaba (a la menor)'. Luego, le dio dos fuertes golpes con una bolsa y uno más, en presencia de un efectivo policial que fue alertado por los testigos.

"La señora está acostumbrada a enviar a sus hijos a vender golosinas. Además, les enseña a pedir plata dando pena, de esa forma los está educando", dijo el denunciante de Facebook a América Noticias.

Según se ve en los videos que compartió en Facebook, un efectivo policial interviene pero no hace nada por controlar a la violenta madre, identificada como Beatriz Cahuana Reyes.

"La señora pide que la lleven a la comisaría de Monserrat porque ahí conocía a todo el mundo. Ella entraba y salía como si fuera su casa y las niñas trataban de 'tíos' a algunos policías", dijo el denunciante al mismo medio.

Como no recibió apoyo de las autoridades, el indignado testigo decidió compartir su denuncia en Facebook. Luego de viralizarse la noticia, recibió varios mensajes donde le decían que la mujer no solo golpea a sus hijos si no venden golosinas, si no que también los alquila a una persona en silla de ruedas. Se sabe que para por el Centro Cívico, Rímac y Cercado de Lima.