¡Para no creerlo! Un indignado hombre transmitió por Facebook el momento exacto en el que la madre de su hijo lo engañaba con su amigo en pleno día de San Valentín. Todo ocurrió en la ciudad de Huaral y el hecho se hizo viral en las redes sociales.

“Amigos, no van a creer lo que van a ver hoy día. Voy a encontrar a la mamá de mi hijo con otro hombre ¿pueden creerlo?”, dice el engañado sujeto mientras camina por un parque con su hijo en un brazo y el celular en el otro.

Al llegar a la banca donde estaba su pareja, le reclama, aunque la mujer no contesta y baja la mirada. “¿Qué? tampoco te interesa tu hijo ¿qué estás haciendo acá? mira a tu hijo, mira lo que haces”, dice indignado mientras el otro sujeto, quien es su conocido, trata de justificarse.

“Mira viejo, yo que tú me cayo. Yo fuera otra persona y yo te saco la m... o nos sacamos la m... acá, pero no soy de esa clase de gente...”, se le escucha decir. “O sea tú vas a aprovechar los problemas que nosotros tenemos”, agregó.

Al parecer, según sus afirmaciones, la mujer le dijo que iría al hospital pero en realidad se encontró con su amante. Y aunque lo quisieron negar todo, el engañado padre de familia les confesó que revisó sus mensajes del celular y así dio con la traición.

“Yo sé compadre, yo he visto sus mensajes, yo he visto tus mensajes, y no he hecho nada porque quiero saber lo que pasa más adelante. Hasta tus conversaciones borradas he visto”, dice en el video de Facebook.

Asimismo, le reclamó a su amigo que lo llevó a su casa para presentarle a su familia y lo traicionó de la peor manera. “Qué vas a decir, eres un cara de jebe. Un día te he traído a mi casa para que hagas esto...”, le dijo indignado.

En un momento, la mujer le aclara que no tiene ningún tipo de relación sentimental con él, a lo que le responde: “Ah ¿no somos nada? Seguro... por eso vives en mi casa. Ahora te me vas a ir ahorita mismo y sin mi hijo”.

La mujer cogió a su bebé en brazos y comenzó a caminar, mientras que su pareja la seguía. “No viejo, yo no soy esa clase de persona de chancarla (pegarle), mis padres me han enseñado a ser persona digna, educada, pero mira ve esta mujer”, dice mientras la madre de su hijo le pedía que apague el celular.

Finalmente, la fémina se mete a un baño para ocultarse de su pareja, que seguía grabándola. “Lamentablemente así es la vida amigos. Bueno, yo no he perdido, he ganado”, dice entre lágrimas antes de terminar la transmisión de Facebook.

Puedes ver el video aquí.