Facebook viral: Enfermera queda ciega por parásito que se le pegó a su lente de contacto ¡Mucho cuidado! | FOTOS

¡Mucho cuidado! Una enfermera de Dublin contó en Facebook el terrible y doloroso episodio que tuvo que vivir luego que un parásito se le pegó a su lente de contacto y se le metió en el ojo. ¡Casi le devora toda la córnea!



Su historia rápidamente se convirtió en viral en Facebook. En la red social detalló que una noche se dio una ducha y se acostó sin problemas. Sin embargo, al despertar estaba completamente ciega y con un fuerte dolor en la vista. "El dolor fue como un cuchillo caliente ardiente a través de mi ojo", relató.

Al acudir al hospital, permaneció 16 días internada, pues los médicos le explicaron que su repentina ceguera fue ocasionada por el parásito Acanthamoeba, que llegó a su ojo en la ducha: el agua caliente hace que se expanda y quedó atrapado en su lente de contacto.



En Facebook colgó la foto de cómo se encontraba cuando el parásito le atacó la vista. Y si bien no sintió ningún dolor al inicio, pues no se percató cómo ingreso a su vista. Pero este al no poder salir de su vista empezó a atacar y a devorar su córnea.

El parásito Acanthamoeba ataca la córnea y puede producir ceguera permanente. El parásito Acanthamoeba ataca la córnea y puede producir ceguera permanente.

“Tuvieron que ponerme un blanqueador en el ojo y me dijeron que contara hasta 10, que el dolor era tanto que he tenido que tomar morfina. El dolor fue como un cuchillo caliente ardiente a través de mi ojo", contó en Facebook.



Felizmente, los médicos lograron limpiar los nervios del ojo y poco a poco se viene recuperando de esta infección.