En Facebook se comenzó a viralizar las imágenes de una niña que hizo un escándalo porque no quería ir al colegio y hasta puso una excusa que hizo reír a su madre.



En las imágenes de Facebook se aprecia cómo la madre de la pequeña le pide a su hija que tome su vaso de chocolate para ir a la escuela, sin embargo, la niña comenzó a decir que le dolía el brazo por lo que no quería asistir.



La mamá de la niña señaló a la menor que no tenía nada, pero la pequeña comenzó a asegurar que sí, mientras se tocaba el brazo como se aprecia en el video de Facebook.



Niña no quiere ir a la escuela, indicando que "esta embarazada". (Video: Facebook)

Luego la mujer le dijo a su hija que le echaría una crema, pero la niña no quería y agregó que tampoco le agrada mucho la escuela como se ve en las imágenes de Facebook.



La madre de la menor insistió que se apurara para que no siguiera con las excusas, pero la menor indicó: “¡Es que estoy embarazada!”, con la cara seria, mientras su mamá se reía de la ocurrencia de su hija, tal como se aprecia en el video de Facebook.



"'Estoy embarazada', yo poniendo cualquier pretexto para no ir a la escuela", es la leyenda del video de Facebook, compartido por la página Human



El video en Facebook tiene más de 130 mil reproducciones y 5 mil veces compartidos hasta el momento.

