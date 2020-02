Raúl Rivera es un estudiante de Derecho de la Universidad de San Pedro de Huacho que trabaja como payaso para pagarse sus estudios. Su imagen se ha viralizado en Facebook, pues como no le alcanzó el tiempo para cambiarse, tuvo que ir a exponer al salón de clases vestido como lo requiere su oficio.

El estudiante anima fiestas infantiles y el último fin de semana fue contratado para dar un show, sin embargo, también debía presentar una exposición muy importante en su casa de estudios.

Debido a que no quería perder el dinero por su trabajo y dejar a sus compañeros solos en la presentación del curso, Raúl decidió ir vestido como payaso para no perder tiempo cambiándose de ropa.

“Hoy me toco exponer en la universidad, pero también tenía que cumplir un contrato. No me avergüenzo. Soy payasito ahora, pero muy pronto un excelente abogado”, escribió Rivera en su cuenta de Facebook.

Raúl Rivera fue a exponer a la universidad como payasito porque no le alcanzaría el tiempo para cambiarse. (Facebook)

En declaraciones a Publimetro, el alumno dijo que no esperaba que iba a tener “tanta acogida”.

“Tuve que maquillarme, ir con mi ropa de payasito, pero yo había conversado con mi profesora la noche anterior. Le expliqué las razones, y por suerte accedió”, contó.

Según Rivera, los alumnos le pidieron fotos cuando lo vieron llegar: “Desde el señor de seguridad, me decían oiga caballero (...) Pero todo en buena onda. No había mala intención”.

“A mí me llena como que de gozo, el poder ser ejemplo, a veces hay personas que no se atreven. Incluso faltan a la universidad por ir a trabajar (...) Es posible hacer ambas cosas. Tratar de cumplir. Me alegra mucho haber sido ese empujoncito para la gente que lo que necesita. Hay que sacarse la vergüenza”, concluyó este ejemplo de estudiante que ha sido viralizado en Facebook.