En Facebook se comenzó a viralizar el extraño monumento al ají amarillo que fue develado en el Parque Domodossola por el alcalde de Miraflores y burgomaestre electo de Lima Metropolitana, Jorge Muñoz, quien también mostró su sorpresa al ver la estatua que adornará el lugar.



"Hace pocos días se dio a conocer el monumento al ají, que-supuestamente-hace honor a los insumos de la cocina peruana. Está en el Parque Domodossola. Entiendo que el arte tiene mucho de subjetivo; pero mi cara ha sido un poco la misma que la mostrada por alcalde Muñoz al correr la tela: ¿Qué es esto?", escribió el usuario Eduardo Abusada en su cuenta de Facebook.

La escultura 'Ají'-que recibió críticas en Facebook-fue creada por reada por Edi Mérida e intervenida por los artistas Joaquín y Mateo Liébana.



Este evento que se viralizó en Facebook es parte de la última actividad de la cuarta edición de ‘Arte donde vallas’, campaña realizada por la empresa de publicidad exterior Grupo Vallas.



Se supone que la escultura que se viralizó en Facebook tiene como consigna rendir homenaje al cacao, el maíz y, por supuesto, el ají, sin embargo, solo generó burlas y memes.



"No es por nada pero que mal gusto del escultor, eso no es arte en ninguna parte del mundo", "Ese parque no se merecía eso. Los que pintaron ese ají deben estar riéndose", "Hago un esfuerzo sobrehumano para tratar de entender al artista y no lo logro", fueron algunos de los comentarios a la publicación de Facebook.