En redes sociales hay muchas historias sobre perros abandonados, víctimas de la irresponsabilidad del ser humano y otros que nacieron en las calles y tuvieron que luchar por sobrevivir. Esto sucedió con el pequeño Findik, un tierno can que vio la muerte de cerca tras ser atacado por una jauría de perros. Su historia no tardó en cruzar fronteras y hacerse viral en Facebook.

En Turquía, exactamente en la provincia de Tokat, las autoridades de una escuela vieron cómo un pequeño perrito agonizaba herido en un cementerio, esto tras el ataque de otros canes de la calle. Sus rescatistas eran Ahmet Akturk y Mustafa Onlen, director y maestra del centro educativo.

Findik es un alumno más y presta 'atención' a sus maestros en clase. | Foto: @nimetsoydan62

Los docentes no dudaron ni un segundo y llevaron al pequeño can a las instalaciones de la escuela para cuidar de él mientras se recuperaba de sus heridas. Sin embargo, con el pasar de los días el cariño que sentían por el can se fortaleció y decidieron adoptarlo. Su historia se viralizó a través de Facebook.

Ahora, el pequeño perrito fue bautizado por los niños como Findik y se convirtió en un alumno más de la escuela. Inclusive en algunas ocasiones entra al salón de clases y presta ‘atención’ a las lecciones de los profesores mientras usa su uniforme azul, el mismo que visten todos los niños del centro educativo.

Findik es el nombre de este noble perrito que fue salvado por autoridades de una escuela. | Foto: @nimetsoydan62

“Los estudiantes han tomado responsabilidad alimentando al perro, asisten al colegio y dejan de molestarse entre ellos porque conocen la historia de Findik”, manifestó Bedriye Gocer, líder a la Asociación de Familias de la escuela. El día a día de la mascota quedó registrado en el siguiente video viral de Facebook.

