Un nuevo post de Facebook que denuncia abusos cometidos por fiscalizadores de municipalidades contra vendedores ambulantes en las calles de Lima generó indignación recientemente. Esta vez, la víctima es un invidente que se gana la vida tocando la flauta en Surquillo .



Según la publicación de Facebook , la mujer que se ve en el video es una venezolana contratada por la Municipalidad de Miraflores para su área de Fiscalización y Control. " El alcalde Jorge Muñoz Wells contrata a venezolanos que desconocen su jurisdicción y carecen de humanidad pretendiendo desalojar a un discapacitado que se gana la vida tocando su flauta en el puente Ricardo Palma de la zona de Surquillo ", dice el post.



"Cuando sus compatriotas venezolanos venden chocolates se hacen de la vista gorda. Me pregunto por qué este alcalde que pretende sentarse en el sillón municipal de Lima no le da también más oportunidades a muchos peruanos que carecen de trabajo y que incluso son licenciados de las Fuerzas Armadas de nuestro país", agregó el denunciante en el post de Facebook .



Finalmente, el usuario de Facebook contó que tuvo que intervenir para evitar que el discapacitado, que es conocido en la zona de Surquillo , fuera echado del puente Ricardo Palma. "Este señor de 70 años ciego de nacimiento iba ser desalojado de una zona que ni siquiera es de Miraflores . La señorita indica que recibe órdenes pero no sabe cuáles son los límites de Miraflores ", agregó.



Al momento, el post de Facebook tiene más de 350 mil reproducciones, 383 compartidos y decenas de comentarios de indignados usuarios que no toleran esta actitud para con una persona minusválida.



"Señor Jorge Muñoz por qué pone a una persona ignorante que no sabe nada de nuestro país y encima se pone prepotente con este pobre señor que no hace nada que solo está tocando su flauta", "Lo que jod$% es que contraten personal que no demuestre criterio propio, muchos trabajan en diferentes campos y todos tenemos jefes. Es el sentido común los que nos diferencia de otros" , fueron algunos de los comentarios que recibió el post de Facebook .

Indignación por fiscalizadora venezolana que desaloja a ciego de puente Ricardo Palma. Video: Facebook

