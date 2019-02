Facebook viral: Fisicoculturista rescató de las calles a más de 30 chihuahuas en los Estados Unidos | FOTOS

Bobby Humphreys es un fisicoculturista norteamericano que ha rescatado del abandono a unos 37 chihuahuas en los Estados Unidos. Paradojicamente no le gustaban los perros pequeños, pero esto cambió radicalmente tras caer en una profunda depresión por el abandono de su mujer. Su historia ya se convirtió en viral en Facebook y otras redes sociales.



Resulta que luego de 17 años de matrimonio, su mujer lo abandono. Ello sumado a una lesión en el hombro lo sumió en una profunda depresión, de la cual no podía salir.



Sin embargo todo cambio, cuando una amiga llamada Connie le pidió que cuide a su chihuahua Lady, porque en unos días no tendría donde vivir. Pese a que no le gustaba la idea, finalmente Bobby Humphreys.

Así Bobby Humphreys se encariñó con Lady, pero sabía que la pequeña can debía volver al lado de su dueña. Fue así que el fisicoculturista rescató a una chihuahua a la que bautizó como Kira. Luego rescató a otras dos chihuahuas de las calles, Harley y Quinn.



Fue así que terminó rescatando a tantos chihuahuas de las calles que decidió fundar su propio grupo de rescate 'Big Guy, Littles World Sanctuary'.

La mayoría de chihuahuas que rescató Bobby fue de las calles o de hogares con personas abusivas, muchos de ellos incluso presentaban lesiones como fracturas, debido a su pequeño tamaño.



Gracias a este don de gente y su amor por los animales la historia de Bobby Humphreys se ha vuelto viral en Facebook y otras redes sociales.