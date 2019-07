Facebook viral: Por tomar foto con su celular malogra la imagen perfecta de una boda

Colmaron su paciencia. Una fotógrafa de bodas, identificada como Hannah Mbalenhle Stanley, inició una campaña para que los asistentes a los eventos dejen de utilizar sus teléfonos y se limiten a 'vivir el momento', ello debido a que muchas imágenes que iba a dejar para la posteridad con su cámara fueron arruinadas por la presencia de un smartphone en medio de la escena. Su reclamo se volvió viral en Facebook y las redes sociales.

Stanley fue contratada para tomar las fotografías de una boda en Fort Worth (Texas) y todo iba bien, hasta que una invitada malogró una de las mejores escenas de la boda, al colocar su celular delante de la cámara, tratando de obtener un recuerdo del magno momento.



La novia ingresaba a la iglesia del brazo de su padre y la fotógrafa se alistaba para inmortalizar el momento, cuando la invitada también quiso tomar una foto, cruzándose en medio de la escena y arruinando por completo la fotografía.

Al ver que no pudo captar la esencia del momento, por la presencia de este smartphone, Hannah Mbalenhle Stanley alzó su voz de protesta en las redes sociales.



"No solo arruinaste mi foto, sino que le quitaste ese momento al novio, al padre de la novia y a la novia. ¿Qué planeas hacer con tu foto? ¿Imprimirla? ¿Guardarla? ¿Mirarla todos los días? No, no lo harás", escribió enfadada.

Hannah Mbalenhle Stanley también exhortó a todas las personas que asistan a los casamientos a apagar sus celulares y disfrutar del momento.



"Déjenme hacer mi trabajo, y solo siéntense, relájense y disfruten de ese momento único en la vida", agregó. Esta reacción de la fotógrafa se volvió viral en las redes sociales.