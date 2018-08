Un gato de nombre Bruno, con un evidente sobrepeso, ha conmovido a miles de personas y sus fotografías se han vuelto virales en Facebook, ya que unos 23 mil usuarios han compartido estas imágenes. Este felino tiene siete años y pese a tener un peso de 14 kilos, se encuentra saludable. Por ello cientos de personas quieren adoptarlo.



Bruno fue acogido por la organización Wright Way Rescue de Illinois, que se encarga de buscar hogar para animales en estado de abandono. Las imágenes de estas mascotas pueden ser vistas en Facebook.



Precisamente las fotos de Bruno son muy graciosas por su peculiar 'figura'. Los usuarios de Facebook no tardaron en comentar estas imágenes. Muchos se mostraron conmovidos por la ternura del felino.



Wright Way Rescue describe a Bruno como un gato al que le gusta pararse en dos patas, además, no le gusta tomar su agua al lado de su comida, sino en una habitación separada. También le gusta ser acariciado mientras come, según la publicación de Facebook.



Tras la difusión viral de estas imágenes, miles de personas han mostrado en Facebook su deseo de adoptar a Bruno.



Por lo pronto Bruno 'está analizando' las propuestas para ver quienes serán sus nuevos amos, según podemos leer en la cuenta de Facebook de Wright Way Rescue.



Bruno vive en el refugio desde abril, los trabajadores lo han ayudado con una dieta especial y lo han hecho jugar para que pueda perder algo de peso.