Golpeó a pasajero y llamó "vieja ignorante" a mujer porque le dijeron que no debería sentarse en asiento reservado

En Facebook se viralizó cuando una mujer agredió a un sujeto en un bus de transporte público, pues le increpó que no debería sentarse en un asiento reservado.



Tal como se aprecia en las imágenes de Facebook, la joven comenzó a agredir al hombre, quien le habría pedido amablemente que no siente en un asiento reservado.



La joven lo tomó a mal y comenzó a insultar a todos los pasajeros mientras golpeaba al hombre como se ve en el video viral de Facebook.



"No me has dicho nada (sobre el asiento reservado), tírame conch..., no me voy a bajar, que chu... te crees maricón de mier.., porque me ves flaquita, piensas que no me sé defender", dijo la joven que aparece en el video de Facebook de manera prepotente.



Incluso, una pasajera-quien no aparece en el video de Facebook- la confundió con una ciudadana venezolana, por lo que la joven la llamó "vieja ignorante".



Se desconoce cuál fue el desenlace del video de Facebook, aunque los pasajeros pidieron que bajen a la mujer, quien continuó agrediendo verbalmente a los demás.



Joven agredió a pasajeros. (Video: Facebook)