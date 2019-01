Hermana de niño ciclista atropellado en la Panamericana Norte envía conmovedor mensaje tras su muerte

El pequeño Lance no resistió la brutal embestida de un auto que lo atropelló mientras montaba bicicleta junto a su hermana y su papá en La Libertad. Tras su trágica muerte, su hermana, la ciclista Angela Ramírez, publicó un emotivo post en Facebook donde narra la traumática experiencia que le tocó vivir al presenciar la muerte de su hermano.



El menor de 12 años fue atropellado el pasado 6 de enero en el kilómetro 531 de la Panamericana Norte , en La Libertad. El automóvil de placa T4D 213, que hacía el servicio de colectivo entre Chimbote y Trujillo, lo embistió provocándole la muerte.

Tras la tragedia, la hermana de Lance escribió un conmovedor mensaje en Facebook en el que cuenta cómo el conductor acabó con la vida de su hermano menor de la manera más repentina. Al momento, el post es viral en las redes sociales.

En la publicación de Facebook, la joven describe cómo fue la fatídica mañana de la muerte de Lance. Según narró, luego de recorrer 40 kilómetros, el menor se mostró algo cansado, por lo que decidió apoyarse en el hombro de su hermana.

"Quince minutos después Lance pierde el equilibrio, se va ligeramente al lado izquierdo y un conductor que venía a más de 120 kilómetros por hora no lo esquivó, tampoco frenó antes del impacto, tampoco respetó que en esa zona la velocidad máxima era 50 km/h, mucho menos respetó el 1.5m d distancia del ciclista. Lo impactó, lo mató y arrastró su cuerpo más de 200 metros debajo de las ruedas. Mi padre y yo gritábamos desde atrás: párese, deténgase por favor, fueron 200m eternos", escribió la joven en Facebook.

Asimismo, contó que el chofer paró e inmediatamente llamó a su abogado, sin pedir disculpas ni acercarse a ver a quien embistió. "Han pasado exactamente 10 días, pararme de la cama, abrir los ojos a veces es el ejercicio más difícil. Lo veo a cada segundo, lo siento abrazarme, lo escucho diciéndome te amo hermanita... Yo también te amo Lance", agregó en Facebook.

"Me preguntan si volveré a hacer ciclismo, aún no lo sé. Solamente sé qué superaré esto en algún momento, tengo a mi familia, a mi psicóloga, los tengo a ustedes, tengo fe en qué así será y sé que esto me hará una mujer más fuerte", finalizó la joven no sin antes agradecer todas las muestras de apoyo que le hicieron llegar a través de Facebook.

Cabe indicar que los ciclistas del Perú realizarán la marcha #NiUnCiclistaMenos para exigir justicia por la muerte del menos de 12 años este sábado 119 de enero. La cita es en el Campo de Marte.