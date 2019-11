El impactante instante en el que peruano radicado en EE.UU. es atacado con ácido por sujeto racista

¡Terrible! Un peruano radicado en Estados Unidos sufrió serias quemaduras en el rostro tras ser atacado vilmente por un sujeto, que le arrojó ácido de batería tras acusarlo de estar ilegalmente en el país. Momento del ataque es viral en Facebook.



Identificado como Mahud Villalaz de 42 años, nuestro compatriota contó que estaba en los exteriores de un restaurante de Milwaukee cuando un sujeto le reclamó por estacionarse en la zona. ""Me dijo: 'Debes obedecer la ley. Viniste aquí e invadiste mi país'", narró

la víctima ante la prensa.

Según su testimonio recogido por ABC, el peruano ignoró al sujeto y trasladó su auto a otro espacio pero eso no hizo que los ataques terminaran. "Me dijo: '¿Por qué viniste aquí e invadiste mi país? ¿Por qué viniste aquí ilegalmente?' [Dije]: 'Señor, usted no conoce mi estado. Yo también soy ciudadano estadounidense' ", explicó.

Mahud Villalaz aseguró que el sujeto se descontroló cuando le indicó que todos los que viven en Estados Unidos vinieron al país desde otro lugar. Fue en ese momento, cuando estaba a punto de retirarse, que el atacante sacó una botella con ácido de batería y se la echó en la cara.

"Comencé a gritar pidiendo ayuda. Fui al restaurante para tratar de lavarme", contó Villalaz. "Estaba realmente asustado. Pensé que iba a correr detrás de mí. Pero gracias a Dios no pasó nada más. Gracias a Dios que no tenía un arma y yo tengo mi vida", comentó.

En las imágenes de las cámaras de seguridad de la zona se observa el preciso instante del hecho, cuando el sujeto, quien sería un hombre blanco de 61 años, le quema el rostro al peruano con ácido.

Según las primeras informaciones del Departamento de la Policía de Milwaukee, al momento, el principal sospechoso del ataque fue detenido y enfrentaría un cargo por agresión agravada.