¡Para no creerlo! Un grupo de jóvenes que se encontraban patinando en el distrito de Surco fue abordado por efectivos de Serenazgo y la Policía quienes, en un actuar desmedido y violento, los detuvieron, como quedó en evidencia en un video de Facebook .

Las imágenes, difundidas por el fanpage de Facebook de Etiqueta Azul, muestran cómo un efectivo policial grita ' ¡Súbelos a todos!' , mientras los jóvenes muestran su desconcierto ante la orden del agente.

Más adelante, el mismo efectivo arremete violentamente contra un joven que se encontraba cargando dos cascos de patinaje. Con una actitud matonesca y haciendo caso omiso los otros patinadores que pedían una razón para la detención, la autoridad intenta reducir al joven, se ve en Facebook .



La persona que graba el video, más tarde compartido en Facebook , dice ser el hermano del detenido. 'Él es mi hermano, no está haciendo nada, si yo lo he grabado todo. Llévenme a la comisaría pero usted no puede hacer eso. Lo están golpeando ¡tiene sangre! Él no ha hecho nada jefe' , dice indignado.

"'Súbanlos a todos', esa es la orden de un grupo de serenos y policías de la Municipalidad de Santiago de Surco a quienes les molesta ver cómo estos chicos patinan. Increíblemente la disposición era llevar a la comisaría a todos los jóvenes. En el video se puede observar cómo se despliega un 'FALSO OPERATIVO' para erradicar estas prácticas" , dice la denuncia de Facebook de Etiqueta Azul.



Las reacciones ante la violenta medida no se hicieron esperar en Facebook . 'Cobardes con los narcos, valientes con el pueblo', 'No son delincuentes son unos pulpines que su único bacilon es patinar, por qué no se van a capturar a verdaderos delincuentes?', '¿Para erradicar patinadores más de 10 policías? ¿Pero para erradicar y acabar con delincuentes?' , fueron algunos de los comentarios que recibió el post.

Policía detiene violentamente a patinadores de Surco. Video: Facebook / Etiqueta Azul

