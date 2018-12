Indignación por inspectora de la Municipalidad de Lima que profiere insulto racista hacia conductor

¡Qué vergüenza! Un video difundido en Facebook muestra la terrible agresión verdal de una inspectora de tránsito de la Municipalidad de Lima , quien ataca con un insulto racista a un conductor que momentos antes había intervenido.

Según se ve en el video de Facebook, el conductor discute con un efectivo policial y una inspectora de tránsito. La descripción de la publicación de la página 'Policía Imparcial Perú' indica que el chofer no se dejó imputar una infracción.

"¿Por qué te abriste? Tú has venido a velocidad", le dice la inspectora de tránsito, quien también le reclama por haber 'recogido' pasajeros. "¿Cuál velocidad? si estaba en verde el semáforo?", le contesta el indignado chofer según se ve en Facebook.

"Ya que no me van a intervenir, me tengo que abrir nada más", dice el conductor mientras se aleja del efectivo y de la inspectora de la Municipalidad de Lima. "Anda, delincuente eres oye", le dice la mujer aumentando la indignación del chofer, quien no se queda callado.

Sin embargo, la peor parte del video de Facebook llega cuando la inspectora de tránsito le profiere un insulto racista al conductor. "Arranca, serrano de mi...", le dice la mujer. "¿Qué? ¿Serrano de mi...? Así te gusta hablar, matonescamente", dice el chofer.