¡Para no creerlo! Un video reciemente viralizado en Facebook muestra a un sujeto ampayado por el programa 'Exponiendo infieles' de Badabun agrediendo a la conductora del segmento, Lizbeth Rodríguez.

Según se ve en el clip de Facebook, que fue grabado por un curioso con su celular, la conductora de Badabun se encuentra con el infiel y la mujer engañada, quien le reclama a su pareja por una supuesta infidelidad.

Frente a los reclamos, el sujeto solo atinó a decir que no conocía a la mujer con la que fue ampayado siendo infiel. Segundos después, cogió a la conductora de Badabun por el brazo violentamente y la jaloneó. "Todo por tu culpa", le dijo según se ve en el video de Facebook.

"No te equivoques, no te confundas, acá el que se acostó con otra fuiste tú", le dice Lizbeth Rodríguez al infiel mientras la mujer engañada no deja de mostrarle su ira decepción, tal y como se observa en el post de Facebook.

Tras el ataque, un sujeto, que parece integrar el equipo de producción del programa de Badabun, interviene y se pone entre el infiel y la conductora. Según se ve en Facebook, una tercera persona tiene que intervenir para separarlos.

Finalmente, el infiel reconoce su engaño y le pide perdón a su pareja. "Tiraste todo a la basura ¿por qué? Lárgate, no te quiero en mi casa. No te quiero volver a ver con mis hijos. Lárgate.", dice la mujer.