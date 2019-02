Facebook viral: Ingeniera golpea y humilla de la peor manera a trabajadora en Arequipa | VIDEO

Un indignante caso de discriminación racial y social ocurrió en la ciudad de Arequipa, cuando una ingeniera maltrató de la peor manera a una humilde trabajadora, que cuidaba el tránsito en una obra. En un video que ya se volvió viral en Facebook y otras redes sociales se puede ver como esta mujer golpea con una vara y llama 'chola de m...', 'salvaje' y 'tus hijos son porquería' a la trabajadora.



En el video se puede apreciar como en pleno siglo XXI, esta mujer humilla a una trabajadora tan peruana como ella, llamándola 'chola de m...' y hasta 'tus hijos son porquería'.



Todo ocurrió porque la trabajadora, cumpliendo la labor que le fue encomendada, no le habría permitido el paso vehícular a la ingeniera, quien en represalia pasó cerca de ella, pudiéndole aplastar el pie con una llanta.



(Video: Canal N)

Según Exitosa Sur, esta mujer responde al nombre de Zuleika del Rosario Alatrista y decía que ella fue agredida por la trabajadora con su señal de 'detenerse'.



Tanto ella como la trabajadora fueron llevadas a la comisaría de Sachaca, mientras que la trabajadora tuvo que ser evacuada a un hospital de Arequipa para evaluar las lesiones que sufrió.

El video no deja lugar a dudas. En este se puede ver a la ingeniera insultando a la trabajadora y amenazándola. "No sabes con quién te has metido, tú no eres nadie para decirme nada. Te acordarás de mí basura", manifiesta la mujer.



Como era de esperarse, el video ha causado gran indignación en Arequipa y en todo el Perú. Los comentarios en Facebook y otras redes sociales no se hicieron esperar y todos coincidieron en que esta ingeniera debe recibir algún tipo de sanción.