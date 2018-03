¡Indignante! Tres inspectores municipales causaron el repudio de los usuarios de Facebook luego de viralizarse un video donde se les ve comerse los panes que instantes antes incautaron a un humilde vendedor ambulante en Argentina.

Agustín Alberto Cuello, la víctima de los agentes municipales de Argentina, contó en un video difundido en Facebook que tres inspectores se acercaron a su puesto en la plaza Jerónimo del Barco para quitarle sus panes porque ‘no tenía los certificados para vender en la vía pública’.

La incautación tuvo lugar el último fin de semana y se viralizó en Facebook luego de que un vecino siguiera a los inspectores municipales hasta una esquina, donde los encontró dentro de una camioneta de la municipalidad y comiendo los panes que acababan de quitarle al ambulante.

‘Me querían sacar la mesa y todos los panes pero la gente me fue guardando. Uno de los inspectores me decía que me iba llevar preso. Cuando se subieron a la camioneta se empezaron a reír y a comer el pan ’, dijo la víctima en Facebook.

El vendedor ambulante agregó por medio de Facebook que le pusieron una multa por 1000 pesos argentinos, es decir unos 160 soles, y además le pidieron una coima de unos 200 pesos, unos 30 soles en moneda peruana.

Por su parte, las autoridades argentinas indicaron por medio de Twitter que los inspectores fueron apartados de sus puestos y suspendidos preventivamente hasta que se llegue al fondo de la investigación.

