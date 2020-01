Una joven abrazó durante toda una noche a un pitbull moribundo que encontró en la calle, en los Estados Unidos. Pese a que lo llevó a un veterinario, el especialista le indicó que el can no podía ser salvado, por eso lo llevó a un refugió donde lo sostuvo toda la noche, con la única intención de acompañarlo en sus últimas horas de vida. La triste historia fue compartida en las redes sociales y de inmediato se volvió viral en Facebook.

Según Speranza Animal Rescue, la joven identificada como Janine Guido encontró a este pitbull hambriento y sin hogar, en un parque de la ciudad de Filadelfia. De inmediato lo llevó a un veterinario y lo bautizó como ‘Watson’.

El can tenía el cuerpo cubierto de llagas y tenía un tumor grande en una pata trasera. El veterinario lo revisó y le dijo que el cáncer se había extendido por todo el cuerpo. El tiempo de ‘Watson’ en este mundo ya estaba terminando.

Perrito recibió un poco de afecto al final de sus días. (Fotos: Facebook Speranza Animal Rescue)

Ante esta situación, a Janine Guido no le quedó otra opción que trasaldar al perro a un refugio local, a la espera de su fallecimiento. Ella contó que presentía que las cosas no iban a ir bien para ‘Watson’, por eso decidió abrazarlo y no soltarlo: Cogió unas mantas y lo abrazó mientras el can se quedó dormido en su brazos.

“Durmió como una roca toda la noche, abrazado a mí tan fuerte. Lloré hasta quedarme dormida y también me desperté llorando”, contó la joven de buen corazón.

Lamentablemente al día siguiente, Watson ya no quería comer y a las pocas horas falleció, aunque al lado de una persona que le brindó cariño desinteresado, tal vez el afecto que nunca había recibido en toda su vida.

Janine afirmó que se sintió agradecida por poder acompañar al pitbull en la última noche de su vida. “Le repetía cuánto lo amaban, y que su vida importaba. Mi corazón se está rompiendo, pero no cambiaría nada ", finalizó. La historia de esta joven y el pitbull ‘Watson’ se volvió viral en Facebook y otras redes sociales.