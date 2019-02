Facebook viral: Joven cumple promesa y visita la tumba de su madre con su toga el día de su graduación como abogada

Una joven emocionó a todos en Facebook al compartir unas fotografías visitando la tumba de su madre el día de su graduación como abogada, cumpliendo así la promesa que le hizo a su progenitora antes que ella falleciera agobiada por la depresión.



Sara Montero se graduó con honores en la carrera de derecho en una universidad de México y antes de irse a celebrar con sus amigos, hizo un alto en el cementerio y llegó hasta la tumba de su madre donde le dedicó unas emotivas palabras que hizo llorar a miles en Facebook.

La historia de Sara Montero es de lucha y dedicación, ya que cuando estaba estudiando la carrera de derecho a su hermana menor le detectaron leucemia y su madre cayó en una profunda depresión. Aún así y ante la difícil decisión, la joven no dudó en salir adelante.



Meses antes de graduarse su hermana entra a fase terminal del cáncer y fallece y meses después lo hace su madre aquejada por la depresión.

"Aquí estoy MAMÁ tal y como te lo prometí aquel día que te vi por última vez, GRADUADA DE LICENCIADA EN DERECHO ¿te acuerdas? Ese día que te vi en ese ataúd de color café pensé en morirme se me acababan mis fuerzas, porque perder a una madre es el dolor más fuerte que puedas sentir, pero sabes yo tenía dos personas hermosas por quien luchar dos retoños que me dejaste tú MIS HERMANAS por esa razón yo prometí continuar y echarle más ganas como nunca, después muere Dany (mi hermana) y me dolió como nunca, fue ahí cuando entré a estudiar en “UNIVER” mi casa de estudios, y prometí jamás rendirme porque quería llegar a ser una excelente abogada y mírame aquí estoy hoy es mi graduación mamá, voy rumbo al acto académico con una emoción enorme por haber logrado ir al panteón hace no menos de 15 minutos a compartirte mi alegría, mi emoción, mi orgullo y mi felicidad.... Porque fue por ti madre mía por ti y por la experiencia que me dejaste después de tu partida. Hoy quiero decir ¡LO LOGRÉ MAMÁ!