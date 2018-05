Facebook Viral: Joven le declara su amor a chica en concierto y termina siendo abucheado por el público

Un gesto considerado romántico puede ser la fachada de un posible agresor. “Mi nombre es Pedro y tengo algo muy importante que decirle a Andrea. No llego a verte, pero sé que me estás mirando. Te amo y frente a todo este hermoso público, quiero dar el siguiente paso contigo”, fue el discurso que dio un joven que se subió al escenario del Festival Taytakunan. El video de la declaración fue publicado en Facebook.



Pedro fue aplaudido por los asistentes, pero de pronto su mensaje romántico se tornó agresivo. “Quiero que estemos juntos para toda la vida, solos tú y yo. Quiero que seas mía, te necesito demasiado. Y no voy a permitir que me dejes. Nunca", dijo el joven. Así se puede ver en el video de Facebook.



Pedro se mostró amenazante con Andrea en un discurso que generó el rechazo de los asistentes al mencionado festival. "No quiero que nadie se meta entre nosotros, que no se meta tu familia, que no se metan tus amigos, que la gente de tu chamba (trabajo) no te ande diciendo cosas. Tienes que hacerme caso porque sabes que puedo perder el control”, continuó el joven.



“A mi lado te esperan días de llanto, de desesperación, te prometo que siempre voy a estar ahí preguntándote con quién has estado, por qué hablas con ellos, por qué estás vestida así, sé que me estás escuchando. Quiero humillarte y que sepas que no vales nada, que me tengas miedo y que sepas que esto nunca va a acabar, porque es para siempre. Andrea ¿te gustaría pasar el resto de tu vida conmigo?”, así finalizó Pedro su terrible mensaje. El video en Facebook tiene más de 80 mil reproducciones.



Pedro es un actor contratado por la ONG Flora Tristán que busca concientizar a las mujeres sobre el maltrato de género. La puesta en escena terminó con una frase que apareció en la pantalla del escenario: “Los agresores no avisan, por eso, al primer signo de acoso o cualquier tipo de violencia, denuncia”.

Declaración de joven termina en abucheos