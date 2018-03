¡Indignante! Agustina Ríos Martínez jamás olvidará el humillante momento por el que tuvo que pasar cuando fue a una discoteca para celebrar el cumpleaños de su amiga. Según denunció en Facebook, no la dejaron ingresar al local por ‘ser gorda’.

La joven contó en Facebook que la noche del último jueves acudió a la discoteca ‘Rose in rio’, ubicada en la zona de Costanera Norte en Argentina, para celebrar el cumpleaños de una amiga. Al llegar, preguntó por el encargado de las listas de cumpleaños, un sujeto identificado como Fernando Díaz de Liaño.

Según el testimonio de la víctima viralizado en Facebook, Agustina Ríos Martínez nunca supo sobre el alto nivel de selectividad de la discoteca. Solo le habían advertido que había que ir muy bien vestido porque si no, no te dejaban entrar. Es así que se compró una blusa ‘más o menos a la moda’ para ir.

Al llegar, la joven notó actitudes extrañas por parte del personal de seguridad. Primero le pidieron sus documentos, luego se negaron a entregarle la lista del cumpleaños de su amiga y finalmente dijeron no conocer a Fernando Díaz de Liaño, según la denuncia de Facebook.

Sin embargo, a los pocos minutos Fernando Díaz de Liaño llegó a la discoteca y saludó todos los trabajadores, incluido el personal de seguridad. Fue en ese momento que una amiga de Agustina Ríos Martínez se le acercó para que las deje pasar.

‘Le di mil vueltas hasta que me da el motivo por el cual no podía dejarme entrar. Que no era como el tipo de pibas que iban a ese lugar, no daba con el target, que era gorda’, denunció la joven en su perfil de Facebook.

‘Claramente no entramos, nos fuimos y nunca más volveremos. Toda mi vida me banqué insultos, gritos por la calle, chistes de gordita, rellenita, PERO NO DEJARME ENTRAR POR MI ASPECTO FÍSICO A UN BOLICHE! Fue lo peor que me pasó hasta ahora’, dijo en Facebook.

Finalmente recomendó no ir a ese tipo de lugares. ‘No tienen ni un poco de cerebro y se creen que pueden manejar el universo’, finalizó Agustina Ríos Martínez en su post de Facebook que ya tiene más de 8 mil reacciones, 7 mil compartidos y cientos de comentarios de indignados usuarios de las redes sociales.

