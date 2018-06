¡Ni una menos ! Una joven denunció por medio de su cuenta de Facebook que fue víctima de tocamientos indebidos y violencia contra la mujer en una calle del distrito de Miraflores . Según contó, lo que más le indignó fue la indiferencia de los testigos.



Eran las 7 de la noche y la joven denunciante, identificada en Facebook como Gab Martínez, se encontraba en pleno corazón de Miraflores , en la línea del Corredor Azul. De pronto, un sujeto la tocó indebidamente, por lo que la víctima se defendió.

"Por defenderme me pega. No contento con eso, me rompe los lentes que volaron por tremendo lapo", escribió Gab Martínez muy indignada en su cuenta personal de Facebook .

Luego de la agresión, el sujeto se subió al Corredor Azul, que según Gab Martínez estuvo parado ahí todo el tiempo. "Estoy segura que vio todo y le abrió la puerta trasera para dejarlo subir" , denunció la joven en Facebook .

"No tengo nombres, ni fotos, ni videos, mi única prueba es cómo quedó mi cara y mis lentes luego de la agresión. No quise pasar horas en una comisaría porque lamentablemente no creo en las autoridades de mi país y me asquean sus procedimientos, donde la culpa siempre es de la víctima" , escribió en Facebook .

Gab Martínez adjuntó, junto a su denuncia de Facebook , fotos de cómo quedó su rostro tras el golpe, evidentemente hinchado. Asimismo, mostró sus gafas destruidas tras impactar contra el piso.

"Muchos dicen que me expuse al enfrentarlo pero para mí no existe otra forma de hacer las cosas y no voy a parar. Nos han quitado tanto, que nos quitaron hasta el miedo" , finalizó en el post de Facebook que rápidamente se volvió viral en el grupo Ni una menos.

Joven denuncia que fue golpeada tras defenderse de tocamientos indebidos. Video: Facebook

TAMBIÉN PUEDES LEER

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook , Twitter , y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.