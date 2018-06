¡La compasión del ser humano! Ariel Alberto Nacer salió de su casa un 14 de enero del 2003 en Argentina y nunca más regresó. Un reporte del Missing Children indica que Ariel fue visto por última vez a los 15 años de edad. Florence Arce Ross tuvo la curiosidad de acercarse al joven, dialogar con él y preguntarle de dónde era y si extrañaba su casa. Arce publicó un video en Facebook que se viralizó de inmediato.



"Me percaté desde que lo vi que drogadicto no era. Por su lenguaje corporal, me di cuenta que no era agresivo. Estaba muy calmo, tenía mucha ternura en su cara. No tuve temor de acercarme a él por eso. Tenía miedo que no me respondiera nada, porque también podía pasar", cuenta Florence Arce Ross a una cadena de televisión en Argentina.

Florence Arce Ross manifestó que llegó a Ariel Alberto Nacer a la embajada de argentina en Perú para poder darle la ayuda correspondiente. La sorpresa para Arce vino cuando le confirmaron que, efectivamente, se trataba de un joven argentino que desapareció hace más de una década en Argentina. Le comunicaron que adoptarán las medidas necesarias para poder preservar su salud y llevarlo con sus familiares.

Ariel Alberto Nacer permanece internado en un centro de rehabilitación y a la espera de ser llevado a Argentina para poder reunirse con los suyos.

"Su nombre es Ariel Alberto Naser, tiene 24 años. Habla como argentino. Está abandonado en San Borja .

Dice haber venido de Chincha. Tiene 2 hermanos hombres y sus ojos se ponen llorosos cuando le pregunto si extraña a su mamá y si quiere regresar a su casa y me responde que sí", es el conmovedor mensaje que publicó la ciudadana peruana en su cuenta de Facebook.