Jóvenes se presentan en inglés como parte de su clase y desatan las burlas de las redes

Las presentaciones en inglés pueden ser intimidantes, si no dominas el idioma y tienes que hacerlas frente a un público que está listo para criticarte a la menor equivocación. Precisamente, esa fue la situación que protagonizaron tres estudiantes, los mismos que se convirtieron en virales en Facebook.



Según se puede ver en un video publicado por la página de Facebook 'Rayo pudiente', los alumnos salen al frente de sus compañeros para emular cómo supuestamente se conocieron en una fiesta.

Mientras bailan al ritmo de la música de fondo, el joven se presenta en inglés y le pregunta su nombre a su amiga, quien, un poco nerviosa, le responde. Ambos miran detrás de la cámara, como revisando si lo que dicen es correcto.

Luego, se preguntan de dónde provienen y su dirección de correo electrónico, mientras su audiencia mira la escena divertida y algunos muy nerviosos, probablemente sabiendo que son los siguientes en la dinámica.

"What's your phone number?"(¿Cuál es tu teléfono?), le pregunta el joven. "Mmm, my boyfriend is here. This is" (Mi enamorado está aquí. Él es), le contesta la estudiante y le presenta a un tercer alumno, que le estrecha la mano al primer compañero en medio de las risas de los demás.

Luego de plantearse un par de preguntas básicas más, el joven invita a sus compañeros a bailar. "Let's go dancing!", dice emocionado según se puede ver en el video viral de Facebook.