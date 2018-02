Facebook viral: Juliana Oxenford es duramente criticada por afirmar que Tingo María es zona de cocaleros 

En problemas. La periodista Juliana Oxenford es criticada por los habitantes de Tingo María. La conductora de 90 Central afirmó que la ciudad es zona de cocaleros y donde hay muchas personas que se encargan de resguardar a narcotraficantes.



El candidato a la alcaldía de Tingo María, Pepe Pulgar, se mostró indignado con este comentario de Juliana Oxenford y escribió una extensa publicación en Facebook. El odontólogo le exige a la periodista que se disculpe por sus afirmaciones.



Pepe Pulga escribió en Facebook: "TINGO MARÍA, NO es zona de cocaleros, NO hay personas que resguardan a narcotraficantes! Tingo María es tierra emprendedora que supo salir adelante a pesar de las dificultades que se presentaron en el pasado". La publicación suma 106 me gusta.



El postulante a la alcaldía de Tingo María etiquetó a la cuenta de Facebook de Juliana Oxenford en su publicación. "Como tingaleses nos sentimos indignados por las expresiones vertidas en su programa, exigimos las disculpas y rectificación de lo dicho. Asimismo invocamos el debido pronunciamiento de parte de las autoridades de nuestra ciudad", escribió el odontólogo.



La publicación ha sido compartida por 130 personas. En los comentarios se puede leer como los habitantes de Tingo María le exigen a Juliana Oxenford que se disculpe por sus "afirmaciones ligeras" sobre la ciudad de amazónica.



Al respecto, Juliana Oxenford considera que no debe pedir disculpas. "Eso dije: “donde hay gente que se dedica, incluso niños” . El video lo muestra . Hay gente no significa “todos” en Tingo María. Lamento herir susceptibilidades, pero más lamentable es negar la realidad. Saludos a la hermosa tierra de Tingo María y a su gente. No generalizo", escribió la periodista en Twitter.

Exacto. Eso dije: “donde hay gente que se dedica, incluso niños” . El video lo muestra . Hay gente no significa “todos” en Tingo María. Lamento herir susceptibilidades pero más lamentable es negar la realidad. Saludos a la hermosa tierra de Tingo María y a su gente. No generalizo — Juliana Oxenford (@JulianaOxenford) 6 de febrero de 2018