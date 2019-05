Lanzan a perrita a camión porque era 'muy cariñosa' y ahora necesita un hogar 

¡No tienen corazón! Una usuaria de Facebook denunció que una mujer lanzó a una pequeña perrita de dos meses a un enorme camión porque 'era muy cariñosa'. Todo ocurrió en San Juan de Lurigancho y al momento se ha iniciado una cruzada para encontrarle un hogar.

"Estoy camino a la clínica Santa Isabel de San Borja y acaban de subir a un perrito de dos meses a un camión como si fuera basura. Como he salido a gritar me lo acaban de meter al carro. Insensibles!!!", escribió Lucia Córdova en su cuenta de Facebook.

Lanzan a perrita a camión en San Juan de Lurigancho. Video: Facebook / Lucía Córdova

Según el post, todo ocurrió a la altura de Las Lomas de San Juan de Lurigancho con Malecón Checa, cuando una señora botó a la perrita porque era 'muy cariñosa y la para siguiendo'. "Es bien dócil y es hembrita, le han golpeado la barriga", dijo la denunciante en Facebook.

Lanzan a perrita a camión en San Juan de Lurigancho. Video: Facebook / Lucía Córdova

"Por favor no puedo tener mas animales, si alguien de buen corazón la quisiera me ayudaría mucho, la entregare bañada!!. Si no pueden ayudarme, por lo menos compártanlo para que encuentre un hogar, gracias" , escribió la joven. ¡Ayudemos a encontrarle una familia!