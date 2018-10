Facebook viral: Leyla Chihuán demandaría a músico que la troleó en video viral | VIDEO

La congresista Leyla Chihuán no se quedará de brazos cruzados luego de haber sido “ trolleada” por un joven que le pidió grabar un saludo cuando recogía a su hijo del colegio. El video se hizo viral en Facebook.

En declaraciones a Exitosa, Leyla Chihuán pidió respeto por lo sucedido y no descartó emprender acciones contra Piero Brescia, el músico que la troleó en un video.

“Él tiene a su hija en el colegio, ya me han dicho todo. O sea que nos vamos a volver a ver (…) Él no respetó nada ni a los padres ni a los niños ni a mi hijo. A mí dime lo que te dé la gana, y hablamos y discutimos, porque yo no puedo pretender que todo el mundo piense como yo ni que a todo el mundo le agrade las cosas que yo hago. Pero un poquito de respeto”, comentó la congresista.

"Si su intención ha sido ofender, denigrar, insultar, o sea lo que ha hecho, ahí está la ley (…) La ley es para prevenir, sancionar y erradicar la violencia familiar contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. Yo he estado con mi hijo ah, cuidado”, puntualizó.