Leyla Chihuán vistió feliz una camiseta con la frase 'Estoy Chihuán', ¿ya lo aceptó? | FOTOS

Después de molestarse por la frase 'Estoy Chihuán', la congresista Leyla Chihuán decidió posar con una camiseta con esas palabras que se viralizó en Facebook después de decir que su sueldo de parlamentaria no le alcanzaba.

En foto que se viralizó en Facebook, Leyla Chihuán aparece al lado del exjudoca, y ahora nuevo presidente de la Comisión Nacional Antidopaje (CONAD), Carlos Zegarra.



En la imagen de Facebook, Leyla Chihuán, aparece vistiendo y

sosteniendo la camiseta con la frase célebre 'Estoy Chihuán'.



Cuando 'Estoy Chihuán' se hizo conocida, la Tigresa del Oriente lanzó un tema referido a ese tema, el cual Leyla Chihuán lo tomó a mal y hasta le mandó carta notarial. Al parecer por la imagen en Facebook, la congresista ya lo aceptó.



La congresista Leyla Chihuán apareció difundiendo una camiseta con la frase 'Estoy Chihuán', el cual popularizó al decir que su sueldo de parlamentario no le alcanzaba. (Foto: Facebook) La congresista Leyla Chihuán apareció difundiendo una camiseta con la frase 'Estoy Chihuán', el cual popularizó al decir que su sueldo de parlamentario no le alcanzaba. (Foto: Facebook)

Leyla Chihuán popularizó la frase 'Estoy Chihuán' tras una entrevista donde aseguró que su sueldo de congresista no le alcanzaba para mantener su exclusivo estilo de vida.



Según la parlamentaria, su motivación para trabajar en el Congreso de la República no es monetaria puesto que con solo ese sueldo (más de 15 mil soles) no puede solventar el estilo de vida que lleva junto a su familia.



Tras las polémicas declaraciones, la indignación no tardó en llegar. Es así que Leyla Chihuán tuvo que verse obligada a declarar ante la prensa y aseguró que sus comentarios fueron sacados de contexto por los periodistas.