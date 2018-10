El último sábado el ciclista británico Mark Sutton, de 34 años, murió en los Alpes franceses cuando un cazador de 22 años lo confundió con un animal y lo mató. Sin embargo, lo que vendría después sería aún más escalofriante y aterrador como se apreció en varias publicaciones deFacebook.

Cuando las autoridades fueron a avisar a la madre de Sutton que su hijo había fallecido, ella se sintió aliviado, considerando que era "un monstruo" y lamentó que "se haya muerto tan rápido, sin sufrir", como escribió en su cuenta de Facebook.



El ciclista británico era considerado violento, sin embargo, tanto su padre como su exnovia, a diferencia de su madre, indicaron que era un buen tipo, en entrevista con el Daily Mail y publicación en Facebook.



Pese a estas palabras, una mujer informó al diario británico The Sun que fue violada y atacada unas 100 veces por Sutton. La víctima decidió no dar su nombre por razones legales.



"Cuando escuché que lo habían matado me sentí muy aliviada, era una gran carga que llevaba conmigo. Simplemente me sentí aliviada de que ya no nos haría más daño", dijo la joven.



"Se merece haber recibido un tiro como un animal, porque era el animal más grande que haya existido. Quiero que la persona que disparó no se sienta culpable porque nos hizo un gran favor", agregó.



Asimismo, la hermana de Sutton mencionó que fue violada varias veces por él cuando cuando era niña, pero el padre del ciclista mencionó que indicó a la policía que todo lo que decía la joven en su publicación de Facebook "eran mentiras y totalmente falso".



"Él me pateaba, me ahorcaba, me ponía destornilladores y cuchillos en el cuello y me amenazaba con matarme. También me empujó por las escaleras y me golpeó con la puerta del auto", escribió la hermana de Sutton en Facebook cuando se enteró de la muerte de su hermano.



En tanto, una exnovia que prefirió mantener su nombre en reserva, también dio a conocer su satisfacción por la muerte de Sutton, asegurando que está "feliz" con su muerte.

Sutton se mudó hace seis años a Francia para empezar nueva vida, pero, sobre todo, donde nadie conociera que tenía un pasado muy turbia en el país británico, algo que, por supuesto, salió a la luz por las publicaciones de sus familiares más cercanos en Facebook.



Después que su madre se enterara de su muerte, escribió en su cuenta de Facebook: "Ojalá te pudras en el infierno Mark Thomas Sutton".



"Mi única decepción es que hayas muerto tan rápido. Para cualquier persona que se horroriza leyendo esto, no soy un troll malicioso, soy la mujer que lo parió. Este hombre era un monstruo. Una bala le dio a un animal. Apuntaste bien. El karma te llamó", agregó en Facebook.



Sutton tenía un largo historial de violencia contra las mujeres en Gran Bretaña-aunque en Francia mencionaron que se le notaba un hombre muy tranquilo-cuando a los 11 años intento apuñalar a una compañera de clases, informó su madre, a través de su cuenta de Facebook.