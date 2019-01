Madre tiende trampa a depravado que citó a su hijita de 13 años y le rompe la cara

Una valiente madre de familia evitó que su hijita de tan solo 13 años fuera abusada por un depravado sujeto que la contactó por Facebook y la citó con engaños. Macabro hecho ocurrió en Argentina.

Según contó en Facebook, un sujeto de 50 años contactó con su menor hija para 'dar una vuelta por ahí'. "Mi hija me llama llorando, en crisis de nervios desde la casa de mi vecina donde se había refugiado", narró la madre.

"Le dije a mi hija que le siga el juego y él la citó frente al hospital. Mi hija se sienta a esperar y yo me escondo y ahí aparece y le manda un mensaje que se suba a su auto", dijo la indignada mujer en su post de Facebook.

Según narró, lo increpó y le preguntó qué pretendía hacer con una niña de 13 años solo. "Hoy el tipo está preso pero mañana lo soltarán. Ahora me pregunto, si yo no hubiera hablado tantas veces con mis hijas sobre estas cosas y mi hija no me avisaba ¿qué hubiese pasado?", finalizó en el post de Facebook.

Según se ve en el video que acompaña a la publicación de Facebook, el depravado sujeto terminó con la nariz rota luego de que la indignada madre lo enfrentara. Asimismo, negó que sus intenciones fueran abusar de la menor.