Malditos regresan a refugio animal de Chepén donde violaron a perrita y matan a otra cachorra ¡Ayuda!

¡Terrible! Los delincuentes que ingresaron la semana pasada al Refugio Animal Entre Patas de Chepén para robar la comida y medicinas de los perritos, además de violar a una perrita preñada hasta la muerte y envenenar a un cachorro, volvieron a irrumpir en el albergue para atacar a los animalitos, según una nueva denuncia de Facebook.



"Amigos, esto ya es una burla!!! Ayer por la noche volvieron a entrar a matar a más de nuestros perritos!!! Ya no sabemos qué hacer!!! Aún seguimos esperando la ayuda del alcalde de Chepén y hasta ahora no tenemos ninguna respuesta del nuevo local", escribieron los encargados del refugio animal en Facebook.

Asimismo contaron que esta vez los delincuentes arremetieron contra una perrita de tan solo seis meses de nacida. "Le cotaron todo su estómago, pero como si no fuera poco también la arrastraron por todo el albergue ya que encontramos su sangre por todas partes", denunciaron en Facebook.

"Ya no podemos más con esto. Los criminales no pararán hasta que salgamos de donde estamos. No sabemos a dónde llevar a nuestros perritos. Por favor, compartan esto y ayúdenos a presionar al alcalde ya que no tenemos dónde ir!! Y no tenemos el corazón para botarlos a la calle", dice el post de Facebook.