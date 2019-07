Mamá quiso sorprender a su hija con torta de ‘Moana’, pero le mandaron una de marihuana

Hay malos entendidos que resultan en divertidas anécdotas. Este es el caso de una joven que le había contado a su mamá la gran fascinación que siente por el personaje de Disney, ‘Moana’ y ella no dudó en encargar una hermosa torta para sorprenderla; sin embargo, el pedido terminó siendo muy alejado a la realidad, pues llegó con decoraciones de marihuana. La foto del peculiar producto fue compartida desde Milledgeville, Georgia, en Facebook.

Kensli Taylor Davis realizó la inesperada publicación en su cuenta personal hace unos días y desde ahí ha recibido cientos de comentarios humorísticos sobre la equivocación cometida por la pastelería.

"No había tenido la oportunidad de contarles nuestra experiencia con mi torta de 'Moana'. Mi mamá llamó a la pastelería y me ordenó una torta contándoles lo mucho que amaba a Moana (porque realmente lo hago). Bueno, no hace falta decir que esta gente pensó que ella dijo marihuana", escribió en Facebook.

Al abrir la caja en la que se transportaron cuidadosamente la torta desde el local a su hogar, ambas quedaron totalmente impactadas pues en la superficie no estaba dibujada la joven amante del mar, sino una hoja verde y la escritura que daba cuenta que cumplía 25 años junto a un pony.

Pese a que en la pastelería no entendieron su real pedido, Kensli Taylor Davis no dudó en agregar en Facebook que el pastel "estaba bastante bueno". Sin duda, un cumpleaños muy especial y sorprendente.