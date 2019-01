'Ciudadanos del Mañana', el nuevo spot de Mibanco que reflexiona sobre el progreso del Perú | VIDEO

¡Lo volvieron a hacer! Tal como sucedió con un spot de Mibanco en 2018, esta vez la entidad financiera se lució con 'Ciudadanos del Mañana', la nueva campaña escolar que reflexiona sobre el progreso del Perú en un video viralizado en Facebook.

Las imágenes en Facebook que muestran el spot 'Ciudadanos del Mañana', nuevamente habla del progreso de los peruanos, pero esta vez a través de una escenificación protagonizada por un grupo de escolares que nos cuenta cómo el Perú creció económicamente mientras que, en paralelo, nos hemos “maleducado” como ciudadanos: un mensaje potente que invita a reflexionar sobre el verdadero desarrollo del país y evoluciona el concepto de emprendedor de la marca.



“En línea con la estrategia que trabajamos desde hace cuatro años, acompañando y transformando la vida del emprendedor peruano, hoy venimos dando un paso adelante, entendiendo que los emprendedores son, antes que empresarios, ciudadanos que generan un cambio positivo en su comunidad. Esta evolución del concepto de emprendedor muestra la postura de Mibanco de contribuir a reeducarnos sobre en qué consiste realmente el progreso y ser el país desarrollado que queremos ser”, explicó la gerente de Marca y Experiencia del Cliente de Mibanco, Laura Villanueva, tra la difusión del video en Facebook.



En el comercial viralizado en Facebook de 'Ciudadanos del Mañana' muestra a escolares de 12 a 17 años como protagonistas de una historia en la que crecer económicamente no es suficiente.



“Lo que pasó, peruano, es que nos maleducamos; solo aprendimos a crecer y no a desarrollarnos. No todo está perdido, aún es tiempo de reeducarnos, de saber que podemos merecer lo que soñamos y entender que el verdadero desarrollo consiste en convertirnos de una vez por todas en verdaderos ciudadanos. Probemos que el crecimiento económico y desarrollo ciudadano pueden puede ir de la mano”, se escucha en el video viral de Facebook.



El video viral en Facebook de Mibanco viene siendo aplaudido por los usuarios en la red social, algo que también ocurrió en 2018.