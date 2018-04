¡Para no creerlo! Miesha Tate, excampeona de la UFC, no la pensó dos veces y se lanzó sobre un enorme mastín que estaba a punto de masacrar a Skooter, su pequeño perro chihuahua, según quedó en evidencia en Facebook.



Sin embargo, lo más polémico de su incidente es que la exluchadora estaba embarazada de 7 meses cuando decidió enfrentarse al furioso animal. Aunque no sufrió lesiones de gravedad, según se ve en su post de Facebook, muchos la criticaron por poner en riesgo la vida de su bebé.



Miesha Tate de 31 años y residente de Las Vegas, Estados Unidos, contó en su perfil de Facebook que su pequeño perro Skooter sufrió el ataque de un mastín napolitano mientras paseaban por su vecindario.



'Este mastín napolitano escapó de su jardín y empezó a perseguir a mi perro. Pude darme cuenta por su lenguaje corporal y su pelo encrespado, que no era un acercamiento amistoso' , contó Miesha Tate en Facebook.

'Antes que me diera cuenta el perro estaba sobre Skooter y justo cuando fue a morderlo, me lancé sobre él. Lo aparté de mi perro y escapé rápidamente con él en brazos. No puedo creer que pasara tan rápido. Me quedé helada por un segundo conmocionada y en shock. Podría haber perdido a mi mejor amigo ese día', dijo la excampeona de lucha en Facebook.

En Facebook, se puede ver cómo quedó la pierna de Miesha Tate tras la lucha con el enorme mastín napolitano. Con algunos cortes, heridas y golpes menores, la deportista salió airosa del enfrentamiento con el perro.

'Skooter terminó con un corte en su cabeza y una oreja mojada, así como rasguños en sus patas, pero está bien. Estoy tan contenta que no haya sido peor, me alegra haber podido llegar antes que enganchara a Skooter y agradezco que no haya sido agresivo con la gente', dijo la luchadora por medio de su cuenta de Facebook.

Asimismo, agregó sentirse culpable por poner en peligro la vida de su bebé. 'Fue el instinto y no tuve tiempo para pensar. Estoy segura que hubiera reaccionado de la misma forma. No hay ninguna posibilidad que viera a mi perro ser destrozado', aseguró en Facebook.

Un documental para conocer más de la vida de Miesha Tate, sus pasiones y su ambición en el mundo de las artes marciales mixtas. Video: YouTube / VICE en Español