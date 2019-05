Mujer agarra a cachetadas a su novio por no regalarle un celular y él la perdona "porque así se calma" | VIDEO Una mujer china no dudó en agarrar a cachetadas a su novio en plena vía pública solo porque no le regaló un celular en la vía pública. Hasta la policía llegó a detenerla, pero su pareja la defendió.

