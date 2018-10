Los niveles de violencia en los peruanos está cada vez peor. Tras la agresión de una joven a un chofer de UBER por que no la quiso llevar a su destino el pasado fin de semana, se suma una nueva denuncia de un usuario del Metropolitano , quien acusó a través de Facebook a una mujer de golpearlo en el ojo y agredir a otras dos personas más solo porque le ganaron el asiento una de las unidades.



De acuerdo a la denuncia de Facebook, el hecho se registró en la estación Izaguirre en Los Olivos. El usuario contó que "al ingresar voy a la derecha y me siento en el último asiento, ella no encuentra asiento y golpea a una señorita luego va a otro y al ver que un joven le ganó le mete un puñete en la espalda y luego me ve a mí y me mete un puñete en el ojo"



Todo comenzó desde la cola del Metropolitano, la mujer lo empezó a agredir verbalmente por un error involuntario hasta que llegó el servicio expreso al que la usuaria subió rápidamente, pero al no ganar asiento en dos oportunidades, pateó a una fémina y le tiró un puñete en la espalda a otro.



"Luego me ve a mí y me mete un puñete en el ojo. Yo no le respondí, pero sí llamé al orientador y sucede todo lo que ven en el video. No sé el nombre de la chica, pero ahora me encuentro en la comisaría poniendo la denuncia", se lee la publicación del usuario en Facebook.



En tanto, la mujer había escrito entre los comentarios del video y acusó al joven de querer agredir a una anciana y que ella solo actuó en defensa de la mujer mayor.