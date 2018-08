Una historia paranormal viralizada en Facebook consternó a los usuarios de la popular red social. Se trata de la extraña experiencia de Liliana Castro, una mujer peruana que denunció que es abusada sexualmente por un ente sobrenatural.

"Yo ya estaba descansando cuando he sentido, clarito, que me empezó a agarrar y me empezó a hacer el amor. Empezó a tener sexo", reveló la maquilladora en Facebook, quien también dijo que no podía describir exactamente lo que sintió pero que se llenó de miedo.



Asustada por el ataque del ente pervertido, Liliana Castro decidió acudir a Soraya de los Ángeles, una experta en el mundo astral. Es así que con un sensor electromagnético, la especialista entró al cuarto de la víctima, según se viralizó en Facebook.

"Desde que pisé esta habitación comenzó a decir 'largo', 'fuera de aquí', 'vete'", dijo la experta quien también puso una grabadora para captar voces y sonidos del más allá. Ambas quedaron sorprendidas y asustadas cuando escucharon una macabra risa en los registros.



Soraya de los Ángeles armó una mesa con velas e inició un ritual de liberación a favor de Liliana Castro. Utilizó agua bendita y muchos rezos y finalmente la supuesta víctima del fantasma pervertido quedó exhausta.

"Recuerda que la finalidad de un íncubo, uno de los demonios más peligrosos, es acabar con la vida de sus víctimas", advirtió Soraya de los Ángeles al mismo tiempo que le recomendó a Liliana Castro practicar más rituales de este tipo.

Mujer denuncia que ente sobrenatural la visita todas las noches y abusa de ella. Video: Facebook de Soraya de los Ángeles

