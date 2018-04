Facebook viral: Mujer denuncia que sujeto ebrio la golpeó en el cuello por defender a trabajadora [VIDEO]

A un sujeto no le importó agredir con insultos racistas a una trabajadora de un grifo porque esta se negó a venderle alcohol. Pero eso no es todo. Una clienta lo acusa de haberla golpeado por intentar defenderla. La historia es viral en Facebook.



Eran pasadas las 11 de la noche, cuando un hombre en estado de ebriedad identificado como Eduardo Rafael Landázuri Concha ingresó a un grifo en Surco para comprar alcohol. Ante la negativa de la trabajadora, quien le explicó que la venta de alcohol está prohibida después de las 11 de la noche en dicho distrito, el sujeto la atacó verbalmente.



Según relata Mónica Torres Bégué en Facebook, Eduardo Landazuri llamó "chola de mierda" a la trabajadora. El hecho provocó la indignación de Torres Bégué y otras clientas que esperaban en la cola.



"[...] Estoy en el ministerio público, medicina legal, esperando que un médico certifique el golpe que tengo en el cuello y pecho. Golpe que recibí de Eduardo Rafael Landázuri Concha, sujeto que hasta hoy no tenía idea de quién era, a pesar que vive muy cerca a mi casa y que es abogado de profesión (aunque no lo crean) y que a pesar de trabajar conociendo las leyes no le interesó discriminar a una trabajadora de un grifo [...] le importó tres pepinos para llamarla chola de mierda, tampoco le importó decirle gorda de mierda a otra mujer y vieja de mierda a mi (éramos 8 personas dentro de la tienda pero el mierda era casualmente solo para las mujeres, que novedad)", explica la usuaria en Facebook.



Mónica Torres no se quedó callada y le increpó a Eduardo Landázuri por su actitud, pero este, según cuenta ella en Facebook, la insultó al igual que a las otras clientas. No contento con ello, empezó a grabarla.





Abogado en estado de ebriedad agredió a mujeres.

"A Eduardo Landazuri Concha tampoco le importó meterme un puñete en el pecho por moverle la mano para que deje de amenazarme con el celular poniéndomelo en la nariz", señala en Facebook.



La policía llegó al lugar e intervino a Eduardo Landázuri, pero luego fue puesto en libertad. "Si Eduardo Landazuri te sacaron porque así es nuestra maldita justicia, porque mereces estar refundido en la cárcel", añade Mónica en su post.



En tanto, Mónica Torres se sometió a los exámenes del médico legista para determinar la agresión física que recibió por parte de Eduardo Landázuri.



En Facebook, los usuarios ha expresado su apoyo para ambas mujeres y exigen que a Eduardo Landázuri le caiga todo el peso de ley.