Facebook viral: Mujer quiso viajar en tanga pero fue expulsada del aeropuerto [VIDEO]

¡Insólito! Una mujer fue detenida en un aeropuerto cuando pretendía viajar nada menos que en ropa interior. El hecho sorprendió a más de uno y se volvió viral en Facebook.



Varios pasajeros mostraron su extrañeza al notar la presencia de la mujer, quien vestía una diminuta tanga, un top y unas medias largas.



Tal fue la sorpresa de los presentes que algunos no dudaron en registrar la escena para luego compartirla en Facebook. El extraño suceso fue captado en el Aeropuerto Internacional Francisco Sarabia de Torreón, Coahuila, en México.



La mujer, que no fue identificada, fue captada mientras esperaba su turno en una fila. Llevaba una maleta de mano y otra con ruedas.



En el breve video se puede ver el momento en que un militar se acerca a ella y le pide que lo acompañe. Sin oponer resistencia, la mujer toma sus maletas y abandona el lugar.



Según los medios mexicanos, esta no es la primera que la mujer decide 'pasear' en ropa interior en público.



En tanto, los usuarios de Facebook no tuvieron piedad con la mujer, a quien calificaron de "loca" y "exhibicionista".

Mujer quiso viajar en tanga.