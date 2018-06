Facebook viral: En pleno Mundial, peruano hace indignantes comentarios a extranjeras y las redes explotan

¡Por esto quedamos mal en el mundo! Un video de Facebook se volvió viral en las redes sociales por el terrible comentario de su protagonista, un hincha peruano que viajó a Rusia para ser parte del debut de la selección peruana en el Mundial.



En las imágenes de Facebook se puede ver al sujeto al lado de una extranjera que no entiende el idioma español. Aprovechando que la mujer no lo comprende, el hincha de la selección peruana le dice: "Amiga, para cach$%r pues. ¿Si?" , mientras la joven sonríe y dice "Yes" pensando que se trata de un saludo.

"En serio si existen esas personas que como dicen en Chespirito: 'Llegaron tarde a la repartición de cerebros', en serio debería darles vergüenza.", dice una indignada usuaria de Facebook en los comentarios del video.

Peruano hace indignantes comentarios a jóvenes rusas. Video: Facebook

"Qué carajos tienen en la cabeza ah? En serio, la cantidad de caca que tienen ahí arriba es alucinante", dijo otra mujer indignada por la burla ala joven rusa por parte del peruano, quien deja mal parados a todos nuestros compatriotas en Rusia 2018.



Pero si creías que ahí terminaba la desfachatez de este hincha de la selección peruana , pues estabas equivocado. Y es que entre los comentarios del video de Facebook hay un segundo clip, aún más indignante que el primero.

En el segundo registro viralizado en Facebook se ve a otra joven extranjera repitiendo las palabras que le dicta el hincha de la selección peruana . "Saludos, pajer%$s" , dice la joven sin saber qué significan los términos.

