Facebook viral: Niña quiso celebrar su cumpleaños con amigas, pero la discriminaron porque sufrió de abuso

Una pequeña organizó muy emocionada un picnic de cumpleaños a la que solo invitó a las que ella consideraba sus mejores amigas, sin embargo ninguna se apareció y la dejaron 'vestida y alborotada', y no enviaron ningún mensaje de disculpa, mucho menos alguna explicación que justifique que la hayan dejado sola en un día tan especial. La mamá de la menor decidió hacer pública la historia en Facebook tras conversar con una de las madres de las compañeras de su hija.



De acuerdo a lo que Julieta Colinas contó en Facebook, las amiguitas de su hija Morena no acudieron a su reunión de cumpleaños porque las madres de ellas le manifestaron que tenían miedo que a sus hijas les pase algo malo.

Ello porque la pequeña Morena fue abusada sexualmente por la expareja de su mamá, quien denunció el caso ante las autoridades y fue de conocimiento de los amigos y padres del colegio donde estudia la menor.



Las justificaciones que las madres le dieron vía whatsapp destruyeron a Julieta Colinas, pues las mamás la culparon que su hija haya sido víctima de un depredador sexual, por lo que escribió en Facebook: "Destruida...😔😔 More es la misma nena de siempre.. ella no cambió en nada.. fue abusada.. eso no la convierte en una nena mala..."

A este post de Facebook, la joven madre adjuntó la conversación que tuvo con una de las mamás de las niñas invitadas, quien sostuvo "Aprende a ser madre porque hasta el momento vienes fallando. Yo a mi hija la cuido y no voy a dejar que le pase algo", le escribieron en una conversación de WhatsApp



En su cuenta de Instagram publicó: "¿Crees que porque tuvo que enfrentarse a algo feo en su vida, no puede ser una nena con valores y bien educada? Me duele en el alma estas cosas. Ella es la misma de siempre".

TUVO FINAL FELIZ



Tras hacerse viral esta historia en Facebook, una usuaria decidió celebrarle su cumpleaños a Morena, la niña que fue discriminada por haber sufrido abuso sexual. La fiesta se celebró el pasado sábado 5 de enero a la que acudieron decenas de personas. La pequeña fue la más feliz, pues hicieron que pase uno de los días más felices de sus vidas.



"Quiero agradecer infinitamente a toda le gente que se acerco... A la que a través de un mensaje está.. a la gente que no pudo ir pero siempre está.. a las chicas de buenos aires Lu (Pepita) y Maru( Maricel) que con mucho amor vinieron para merendar con more y alcanzarle los hermosos obsequios que la gente mando.. a Brenda Brenda que con su amor puro hizo y preparo cosas hermosas para more y toda la gente que fue.. a mi familia que ellos son mi gran apoyo en todo esto.. More la paso hermoso.. la hicieron muy feliz... Gracias infinitas gracias a todossss", agradeció Julieta Colinas en Facebook.