Una publicación en Facebook de un padre de familia se volvió viral en esta red sociales donde contó los momentos de angustia que vivió por varias horas luego que su hijo desapareciera del colegio particular donde estudia.



El usuario John Torres denunció en Facebook al colegio Innova Schools por dejar salir a la calle, sin ninguna supervisión, a su hijo de solo 5 años, quien caminó cerca de 20 cuadras desde el centro educativo, cruzando semáforos y avenidas y expuesto totalmente al peligro.

El relato en Facebook indica que él como padre de familia fue a recoger a su hijo a la hora de salida del colegio, pero grande fue su sorpresa cuando la profesora le indica que el pequeño fue recogido por su abuelo. "Me sorprendió que me diga eso la maestra, por eso llamé inmediatamente al abuelo de mi hijo diciéndole lo ocurrido y preguntándole por mi hijo. El señor, obviamente, no había ido por él al colegio porque ya estaba acordado que sería yo quien lo recogería ese día, volví con la profesora y ella insistía en que si le había entregado a mi hijo a su abuelo", agrega.



"Le exigía a la profesora que me diga a quien le entregó a mi hijo. En mi desesperación me acerqué corriendo a la puerta del colegio y le pregunté al portero por el bebe contándole que no estaba en el aula y me aseguro que ningún niño sale solo del colegio, que debe estar adentro. Yo deposité mi confianza en ese colegio por la seguridad que ofrecían para mi hijo, sentía que todo el mundo se me venía abajo", se lee en la publicación de Facebook.



Posteriormente, ya indignado, el progenitor pidió ver las imágenes de las cámaras de seguridad y el terror se apoderó de él, ya que vio cómo su hijo salió del colegio sin ninguna supervisión ni acompañamiento de un familiar.



"Dimos con el video de mi hijo saliendo solo del colegio sin dirección alguna, totalmente desorientado, en compañía de nadie. Les dejo el video para que lo vean. Esto es lo que el colegio Innova Schooll le hizo a mi hijo", sostuvo indignado.

Asimismo, indicó en Facebook que su hijo ya se encuentra con él. "Mi hijo ya está conmigo y su familia, porque una persona lo encontró caminando solo en las calles chota y Alfonso Ugarte. !Un niño de 5 años caminando más de 20 cuadras, cruzando semáforos y avenidas, caminando por la avenida Quilca!. Agradezco mucho a la persona que lo encontró y lo trajo de vuelta, si está buena mujer no se cruzaba en el camino de mi hijo quizá la historia fuera otra, estoy totalmente indignado con el colegio"



COLEGIO INNOVA SCHOOLS SE PRONUNCIA



Tras la serie de críticas que ha recibido el colegio particular referente a este caso, Innova Schools emitió un comunicado en el que indica que se están realizando las investigaciones correspondientes.



"La empresa de seguridad se encuentra haciendo realizando las investigaciones del caso a través de una revisión exhaustiva de los protocolos correspondientes.



Por otro lado, el mismo miércoles 4, se decidió ausentar a las profesoras involucradas en el incidente mientras se culmina con la investigación del caso para así poder tomar la decisión definitiva respecto a su situación en nuestra institución".



Asimismo, Innova Schools respondió al post en Facebook que denunciaba el hecho. "Como institución lamentamos profundamente el incidente y hemos asegurado a la familia y a todas las familias que reforzaremos nuestros protocolos para que no se repita".



