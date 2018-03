La moda del Scooby Doo Papa no tiene cuándo acabar. Y es que este tema de DJ Cobra has calado tanto en Facebook y otras redes sociales que internautas, policías y hasta deportistas y estrellas del espectáculo no han dudado en menear el cuerpo al ritmo de la popular canción.

Pero un reciente video de Facebook nos demuestra que no a todo el mundo le gusta el Scooby Doo Papa. Ese es el caso de un niño que se negó a bailar el popular tema durante una presentación de su colegio en México.

En el video viralizado en Facebook se puede ver a un grupo de niños bailando al ritmo del Scooby Doo Papa. Sin embargo, en medio de ellos hay un pequeño que parece no estar nada entusiasmado con el numerito.

‘¡Jesús baila!’, se escucha gritar a una mujer quien aparenta ser un familiar del niño. ‘No mames… es el único que no está bailando’, dice otra voz en off en Facebook frente a actitud del pequeño que niega con la cabeza al mismo tiempo que muestra una expresión de aburrimiento y fastidio.

Mientras los otros pequeños continúan con la coreografía, en medio de vueltas otros pasos, Jesús permanece inmóvil y muy serio, según se puede ver en el video de Facebook. Su actitud no cambia a lo largo de todo el clip.

“Un minuto de aplausos para Jesús, el niño que como nosotros ya está hasta la madre de esta canción”, dice el texto que acompaña al video de Facebook que ya tiene más de 964 mil reproducciones, 23 mil reacciones, 23 mil compartidos y cientos de divertidos comentarios.

‘No todos los héroes usan capa’, ‘Le auguro un futuro prometedor fuera de perreo intenso y brytanis embarazadas’, ‘Debería estar en el cuadro de honor, no es un mediocre bailable, dele otra semana de vacaciones’, fueron algunos de los comentarios del post de Facebook.

