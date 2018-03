Los parques de diversiones de Estados Unidos son las atracciones soñadas por muchos. Sin embargo, tanta adrenalina podría jugarte una mala pasada, como en el caso de este pequeño peruano que ya es viral en Facebook.

Un post de Facebook de la página Slingshot Kissimmee, que acostumbra colgar videos de las reacciones de sus clientes durante la atracción que lleva el mismo nombre, muestra a dos peruanos, tío y sobrino, en pleno juego.

Roger & Mattias, como dice el texto que acompaña el divertido video de Facebook, son los dos protagonistas de este clip que ya arrancó miles de carcajadas en todo el mundo. Y es que los nervios traicionaron al pequeño cuando ya era demasiado tarde para bajar.

‘Señor ¿solo es una vuelta no?’, pregunta el pequeño muy nervioso. ‘¡Señor! ¡Ya no! ¡Ya no! ¡Se lo ruego! ¡Ya no! ¡Me pongo a llorar! ¡Yo sé que usted es bueno! ¡Señooooor!’, exclama el niño según se escucha en Facebook, aunque sus gritos son ignorados por el operador del juego mecánico.

De pronto el mecanismo se activa y ambos son lanzados por el aire. ‘Qué bacán, que bacán’, dice el tío del pequeño que, una vez que se da cuenta cuán asustado está el niño, explota de risa.

‘Estos son unos mentirosos… Voy a golpear a ese señor, te lo juro tío, quiero golpearlo. Cuando bajemos voy a golpearlo’, dice el pequeño que segundos después asegura haber visto su propia muerte, se ve en Facebook.

Una vez en tierra firme, el niño indignado busca al operador del juego mecánico que, según él, lo engañó diciéndole que la atracción era suave. ‘¡Señor! ¿Cómo que good? Yo dije hasta el verde…’. ‘¡Le gustó! ¡buenísimo!’, le contesta el empleado del parque de diversiones que también se burla del pequeño y hasta lo asusta con volverlo a lanzar al aire.

Niño peruano y su hilarante reacción tras subirse a juego mecánico en Estados Unidos. Video: Facebook

TAMBIÉN PUEDES LEER

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.