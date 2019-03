Denunciaron a vocalista de La Nueva Invasión por violencia física y psicológica: integrante fue separado del grupo

En Facebook, Luis Antonio Vicente, vocalista de La Nueva Invasión, fue denunciado por su ex pareja por violencia física y psicológica. La denunciante, identificada como Paloma Duarte, indicó que el músico la maltrató durante los cuatro años de relación que mantuvieron.

"Luis Antonio (Vicente) fue mi enamorado el tiempo suficiente (4 años) como para que esta historia tenga demasiados detalles horribles que espero no tenga que afinar antes dudas y cuestionamientos luego de contarla. Me ha costado mucho arriesgarme a dedicarle tiempo a escribir sobre sus abusos y maltratos, el dolor, el miedo, el no querer recordar me han hecho protegerme de exponer cosas que en algún momento consideré normales y hasta parte regulares de una relación", escribió Duarte en su cuenta de Facebook.



Duarte indicó que el cantante de La Nueva Invasión la agredió tanto física como psicológicamente.



"Luis Antonio (Vicente) es una persona violenta, manipuladora, desleal y profundamente egocéntrica. Durante nuestra relación me golpeó, manipuló, maltrató y me hizo sentir que era culpable absolutamente de todo que le sucedía a él y a la banda", agregó en su cuenta de Facebook.



Tras la denuncia pública, la presentación de La Nueva Invasión en el festival Parada Lima, organizado por Selvámonos, fue cancelada, según un comunicado oficial.



Sin embargo, La Nueva Invasión, con Luis Antonio Vicente, se presentó al evento, motivo por el cual, un grupo de mujeres protestó en el evento en solidaridad con la denunciante.



Un día después de la denuncia en Facebook, La Nueva Invasión envió un comunicado, indicando que decidió apartar a su vocalista.



"La banda cumplirá solo con sus compromisos ya pactados sin Luis Antonio. El tono invasor queda suspendido", se lee en el comunicado difundido en Facebook.